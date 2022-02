Karol G lanza canción en la que dice “a veces no te cambian por algo mejor”: ¿dedicada a Anuel AA?

Karol G unió su voz con la de Becky G para lanzar 'Mamiii', una canción que se estrenó el viernes, 11 de febrero de 2022, en YouTube y que, en 24 horas, superó las 8 millones de reproducciones.

En medio de la gran acogida por parte de sus seguidores, algunos hicieron alusión a que iba dirigida al exnovio de la artista, el cantante puertorriqueño Anuel AA.

“Karol, la reina... Con esta mató a Anuel”, comentó una usuaria, mientras otra persona señaló que “está canción de despecho sí salió del corazón”.

En el tema se escuchan frases como: "Andas comiéndote a otra, pero estás pensando en mí"; "No me vuelvas a llamar, hasta boté el celular de lo tóxico que eres"; "A veces no te cambian por algo mejor y ni siquiera por algo más rico".

