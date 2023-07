Karol G lanzó S91, canción en homenaje al salmo que le enseñó su mamá: vea la letra aquí

En las últimas horas, Karol G presentó su nueva canción S91 con el propósito de enviar un contundente mensaje a sus seguidores. Por medio de Twitter, la cantante paisa señaló que su lanzamiento iba más allá del negocio y de los números.



Según la artista, la canción S91 tiene como objetivo compartir un mensaje no solo con su letra, sino también con el video, para que sus seguidores lo interioricen. Este sería el tema más espiritual de su álbum Mañana será bonito y en el que hace un homenaje al salmo que le enseñó a rezar su mamá antes de salir de la casa.

"Cuando estamos en una situación difícil, dolorosa, incómoda, la evitamos, no la aceptamos, nos oponemos, cuando en realidad a veces solo deberíamos dejarnos llevar porque Dios, el universo o en lo que sea que tú creas, tiene un plan mucho mejor. Enfócate en ti y en tus fortalezas, lo demás son cosas que aparecen en la vía, que cuando las pasas ellas se quedan ahí, en el camino", escribió Karol G en un publicación en su cuenta de Instagram tras el lanzamiento.

¿Cómo es la letra de S91?

Hice un flow nuevo pa que analicen

[?] que pise desde que el avión aterrice

Tengo a los míos felices, eso es lo que siempre quise

Yo no tengo gente que me envidie, yo lo que tengo son aprendices

Quieren ser como yo, ya los vi

Pero el flow no está a la venta

Yo lo siento, pеro el flow no está a la venta

No, no sе vende ni se presta

Desde lejos se los ve que quieren ser como yo, ya los vi

Pero el flow no está a la venta

Yo lo siento, pero el flow no está a la venta

No, no se vende ni se presta

La G está rompiendo en lo que se espera

Y yo sé que a muchos les desespera

De to’os los estilos, to’as las maneras

Parezco Goku con las siete esferas

La paisa llevando la delantera

Dejándola alta como quiera

Tengo manes peleándose por mí

Sí, también las disqueras

Y si les duele que la esté rompiendo como se supone, pues mala mía

Puedo vivir como cuatro vidas sin trabajar solo con mis regalías

Tengo gente que no me creía trabajando en mi compañía

Y mujeres que me dicen que por mí, de bando sin miedo se cambiarían

La Bichota, la dura, la tipa, rompe el show hasta cantando con gripe

Llego a España y me dicen: “Tía, tú te mandas un flow de la hostia que flipas”

Siete-cero hace rato pasé, mi fandom y yo somos inseparables

Me siento increíble, me siento imparable

Quie-quie-quie-quieren ser como yo, ya los vi

Pero el flow no está a la venta

Yo lo siento, pero el flow no está a la venta

No, no se vende ni se presta (Desde lejos se los ve)

Que quieren ser como yo, ya los vi

Pero el flow no está a la venta

Yo lo siento, pero el flow no está a la venta

No, no se vende ni se presta

(No te hablan de los peligros nocturnos

Ni de las pruebas que llegan con la oscuridad

Pues mil caerán a tu derecha y diez mil a tu izquierda

Pero a ti nada te pasará)