Karol G le respondió a usuario que criticó su cuerpo: “Esas fotos se las hizo su peor enemigo”

La cantante de música urbana Karol G fue duramente criticada por un usuario de las redes sociales, quien arremetió en su contra por su aspecto físico en una de sus últimas fotografías en Instagram.

En dicha imagen, la Bichota se mostró luciendo un traje de baño de color blanco, por lo que muchos internautas le dejaron reacciones como “Wowww”, “Mamasita” y “Hermosa”.

Sin embargo, un mensaje llamó la atención de los seguidores de la artista paisa, pues en este podía leerse lo siguiente: “Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo, no le favorece en nada. Se le ve una barriguita y ahora no es que me caigan, pues es mi humilde opinión”.

Lo que esta persona no esperaba es que la misma Karol G le respondiera a través de la opción de historias.

Publicidad

“Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hicimos fotos juntas”, menciono la intérprete de ‘Tusa’.

Asimismo, la antioqueña explicó: “No se trata si mi cuerpo me favorece o no, porque es mi cuerpo y es así”.

Continuando con el mensaje, Karol G mencionó que su "barriguita" fue por un perro caliente que le recibió a un seguidor, revelando también que no ha estado muy juiciosa con el ejercicio.

Publicidad

Pese a la aclaración, la cantante les recomendó a sus seguidores no dejar mensajes de este tipo, pues nunca se sabe por qué situaciones estén atravesando las personas.

“Todos los cuerpos son diferentes, son bonitos tal y como son, que chimba la diversidad y más allá. Preocuparnos por una celulitis, una arruga o un gordito, ¿normal? Espero que no, quiéranse mucho pues”, concluyó.

Próximos estrenos musicales de Karol G

Karol G y Romeo Santos trabajan en una canción en conjunto. Se trata de 'X si volvemos', que estrenará el próximo 2 de febrero de 2023. Aunque inicialmente se especuló que ambos artistas se coqueteaban en redes sociales, simplemente se trató de promocionar este sencillo.

Publicidad

Los rumores iniciaron tras el curioso intercambio de mensajes entre Karol G y Romero Santos. "Nuestro amor ta' jodío, pero qué sensación cuando en la cama se acaban los lío 👿", escribió el intérprete de 'Propuesta indecente', junto a un video en el que aparece escuchando el nuevo sencillo.

Por otro lado, Karol G también tendrá una colaboración musical con Shakira , la primera que une a estas dos artistas colombianas.

Días atrás, Karol G apareció en un juego de la NBA luciendo una camiseta que decía “te quedó grande”, algo que para muchos hacía referencia a lo que se venía en materia musical. Finalmente, La noticia fue confirmada por la compañía Sony Music, que precisaron que el sencillo no verá la luz el 2 de febrero, cuando cumple años Shakira.