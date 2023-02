Karol G no se guardó nada tras su canción ‘TQG’ con Shakira: “Podemos volver a empezar"

En ‘Mañana será bonito’, Karol G presentó entre otras el tema ‘TQG’ junto a Shakira. La canción ha explotado las redes sociales porque, además de la sensualidad de las colombianas en el video, la letra podría hacer claras referencias a Anuel AA y Gerard Piqué, sus exparejas, aseguran sus seguidores.



Y es que el lanzamiento de la canción ‘TQG’ de Karol G y Shakira tiene frases como "Tú, saliendo a buscar comida fuera; y yo, pensando que era la monotonía" y "Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta 'pa' lo mío/ Lo que vivimos se me olvidó, eso es lo que te tiene ofendido".

También Karol G menciona algunos fragmentos como “Te fuiste diciendo que me superaste, te conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias” y “dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito”.



Justamente Karol G se pronunció luego del lanzamiento de su álbum ‘Mañana será bonito’. Por medio de Twitter envió un reflexivo mensaje.

"Porque en la vida no podemos retroceder y recuperar el tiempo perdido, pero sí podemos volver a empezar ❤️‍🩹✨", trinó la intérprete de éxitos como ‘Tusa’ y ‘El makinon’.



Asimismo, en historias de Instagram invitó a sus seguidores a conectarse con cada una de las 17 canciones del álbum: “Yo quiero que le den la oportunidad porque es increíble. Es un sueño para mí que todo el mundo pueda escucharlo”.

También Shakira se había referido al tema ‘TQG’. “Espero que les haya gustado esta sorpresa que les teníamos preparada Karol G y yo y que disfruten de esta canción ‘TQG’”, dijo en un video publicado en sus historias de Instagram antes de enviarles un beso a sus más de 80 millones de seguidores.

El video de Shakira fue reposteado inmediatamente por Karol G. La canción 'TQG' acumula ya más de 9 millones de reproducciones en plataformas como YouTube.

Este lanzamiento de Shakira y Karol G llega tras el gran revuelo mediático que causó el anterior tema de la barranquillera, la sesión #53 junto al productor argentino Bizarrap, que en solo dos semanas acumuló casi 162 millones de reproducciones en plataformas como Spotify y en todos los rincones del mundos sigue siendo tendencia al ser interpretada por grandes y chicos.