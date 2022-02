Karol G posó al natural para revista Vogue: "Sentirnos cómodos como somos es una batalla diaria"

Con poco maquillaje, casi al natural, Karol G posó para la revista Vogue México en su portada para marzo. La intérprete de éxitos como ‘Tusa’ aprovechó la ocasión para enviar un inspirador mensaje a las mujeres sobre amor propio y empoderamiento.

“Así decidí salir: poco maquillaje, simple, natural. Sentirnos cómodos como realmente somos es algo con lo que batallamos todos los días, por cómo “debemos” lucir o debemos vernos según el estándar social. En esta ocasión, quería que hablaran por mí, mi forma de pensar, el éxito de mi trabajo y de mi música y la seguridad que ha sido tan difícil construir con el pasar de los años”, escribió la colombiana.

Publicidad

En entrevista con la publicación , habló sobre su debut como actriz en la producción de Netflix sobre Griselda Blanco, interpretada por Sofía Vergara.

“Estoy en mis clases de actuación, de expresión corporal y me han enriquecido no solo para la serie, sino para lo que hago constantemente”, aseguró.

Publicidad

Su sueño personal es verse en múltiples ámbitos, no solo a nivel de la música. “Para que el día de mañana diga 'me disfruté la vida, mi carrera, hice lo que más pude y hasta lo que no pude'”, manifestó.

Le puede intresar: Dani Duke revela quiénes fueron los responsables de divulgar su video íntimo con La Liendra

Karol G también agradeció al público por su cariño y apoyo.

Publicidad

“Me han seguido y me han amado por quién es Carolina. Siento que la gente se enamoró más de quién soy que de un personaje y eso me hace sentir muy especial”, afirmó la ‘Bichota’.