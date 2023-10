Karol G reconoció que retocaba sus fotos y explicó por qué ahora se muestra al natural

Karol G es una de las artistas colombianas más exitosas a nivel internacional. La cantante paisa empodera a miles de mujeres a través de su música e historia de vida, aunque no siempre se sintió tan segura.

La colombiana de 32 años reconoció que hace algunos años "pasaba mucho que retocaba mis fotos". Influenciada por algunos estereotipos impuestos en la sociedad, Karol G modificaba su apariencia en algunas imágenes que posteaba en sus redes, aunque le preocupaba que la gente descubriera la diferencia cuando la vieran en persona.

"Yo pensaba '¿qué va a pasar el día que me tomen una foto en la calle y se den cuenta que sí tengo celulitis, estrías, que no me veo así?'". Su solución fue incluso más fácil que la edición de fotos: "Empecé a mandar todo a la ... por ahí".

Aseguró que en ese momento le apostó a "mostrarle a la gente quién es Carolina y de pronto así todo fluye mejor". Lo consiguió, conectó aún más con su público y hasta causó toda una ola de internacional de fotos al natural, incluso en portadas de importantes revistas a las que no les permitió modificar su aspecto.



Se refirió también a aquella canciones que suben el ánimo, pero son criticadas por su contenido. "Hay canciones que no te dicen 'despiértate y siéntete empoderado', pero dicen 'con ese jeancito como se ve de culona', y usted se mira al espejo y se ve mamacita".

La cantante Karol G aseguró que "siento que las cosas las tengo que decir así porque uno como mujer también se puede coquetear un poco sucio para sentirse rica y mamasota".

Actualmente, la artista se encuentra preparando la llegada de su gira 'Mañana será bonito tour' a Latinoamérica, con cuatro fechas en Medellín y Bogotá . "Karol G le va a cantar a todo, al amor, al desamor, a la felicidad, a la tristeza, al proceso de sanación, a la intimidad", aseguró en Show Caracol.