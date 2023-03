Karol G reveló por qué ya no retoca sus fotos en redes sociales: ‘Mi pancita me representa bastante’

En una entrevista con el programa ‘El Hormiguero’, la cantante Karol G reveló que la relación con sus redes sociales y las fotos que publicaba en ellas cambió después de una fotografía que le tomaron en la playa en la cual ella no se veía como en su feed de Instagram. Allí comenzó a darse cuenta de que no tenía sentido publicar imágenes que no mostraran quien es en realidad.

Afirmó que fue blanco de bullying por parte de personas que criticaban su manera de vestirse, hablar y su cuerpo, sin embargo, está decidida a mostrarse como una mujer normal y orgullosa de sí misma.



“Yo un tiempo estoy súper fit, otros no tan fit, y eso es normal. Por mucho tiempo me afectó tanto”, confesó en conversación con Pablo Motos, agregando que ahora trata de ser un ejemplo para que otras mujeres puedan mostrarse reales.

“Soy como tú, mírame los gorditos, los bracitos no los tengo como antes los tenía, la pancita que no la tengo como quisiera, pero normal”

Frente a esto, compartió que durante su encuentro con Rihanna en el Superbowl de este año, la artista norteamericana le confesó que ella quería su cuerpo por la manera en la cual Karol se expresaba en sus redes sociales. Esto fue significativo para la artista y la puso a llorar, debido a que Rihanna ha sido una de sus más grandes inspiraciones durante su carrera y en el camino de apreciación de su físico, “por la forma de su cuerpo y como lo ha defendido”.

El Hormiguero es el primer plató de @karolg en España #KarolGEH pic.twitter.com/nLmknZHi3b — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 28, 2023

La artista también declaró que, en una generación que hace contenidos sobre “cómo vestirse, cómo poner una foto y en qué colores para que el perfil se vea cool, cómo hablar, cómo posar para que el perfil se vea lindo” las personas terminan siendo “igualitos, para supuestamente encajar”, por lo cual se está volviendo aburrido conocer a los demás, pues no son diferentes.

Así mismo, admitió que siente una gran responsabilidad con aquello que sube a sus redes, en las cuales acumula 60 millones de seguidores en Instagram, 44 millones en Tik Tok y 9.1 millones en Twitter. Reflexionó diciendo que “hay que pensar dos veces lo que se va a subir porque a uno lo ve mucha gente… La gente también está pendiente en dónde te encuentran la caída, entonces sí me limita un poquito más que antes. Ahora ya soy un poquito más medida”.

