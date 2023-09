Karol G rompe récords y hasta logra que una pareja se comprometa en sus conciertos por EE. UU.

La gira de Karol G con su más reciente álbum ‘Mañana será bonito’ y su segunda parte ‘Bichota season’ sigue dejando momentos para recordar en la carrera de la colombiana. Recientemente rompió récord de asistencia y hasta comprometió a una pareja de fanáticos.



Los hechos se dieron en el The Cotton Bowl de Dallas y en el NRG Stadium en la ciudad de Houston, respectivamente. La colombiana sigue recogiendo los frutos de su éxito internacional, demostrando que el fenómeno de La Bichota está más presente que nunca.

La artista estuvo el pasado 2 de septiembre en el escenario del The Cotton Bowl en la ciudad de Dallas. Carolina Giraldo, nombre de pila de la cantante paisa, se presentó por poco más de tres horas frente a las más de 70 mil personas que se reunieron en las graderías y el suelo del lugar.

Precisamente, la cifra de 70 mil asistentes fue un nuevo récord para Karol G en su carrera. A pesar de que la colombiana ha realizado múltiples conciertos en diferentes países y eventos internacionales, es la primera vez que la cantante reúne a tantos fanáticos en un solo lugar.

En sus redes sociales Karol G celebró el logro y agradeció a sus seguidores por el apoyo a su nueva gira. “Gracias Dallas... ¡Fuimos casi 70K y es hasta ahora el concierto con más audiencia en una sola noche de toda mi carrera... qué bendición! Ustedes y la energía estuvo de otro planeta”, escribió la famosa paisa.

Los logros siguieron para la famosa, pues las noches del 7 y 8 de septiembre los conciertos de La Bichota lograron un ‘sold out’ total. La paisa programó las fechas de su ‘Mañana será bonito tour’ en el estadio de East Rutherford en Nueva Jersey.

“¡NJ! Se siente la vibra hpppppp. 2 noches sold out, que sean las mejores noches de la vidaaaaaa”, escribió la famosa Karol G en sus redes sociales anticipando el éxito de todos sus conciertos.

Una pareja se comprometió en concierto de Karol G

Aunque romper un récord de asistencia en un concierto en los Estados Unidos es un gran logro en la carrera de Karol G, la cantante quedó bastante emocionada en su presentación en el NRG Stadium, en la ciudad de Houston, el pasado 29 de septiembre.

Anoche durante su concierto en Houston, Karol G presenció una pedida de matrimonio. pic.twitter.com/wqELhPVMls — Karol G Reports (@KarolGReports) August 30, 2023

Recientemente se conocieron en las redes sociales las grabaciones del emotivo momento en que una pareja de fanáticos de Karol G decidió comprometerse. El instante fue tan especial y significativo para la colombiana que decidió hacer una pausa en el show para darle el protagonismo a sus fanáticos.

“Esto es muy bonito, fue una canción muy bonita también”, señaló la cantante colombiana al ver al hombre arrodillado pidiendo matrimonio a su compañera, pero ante la celebración del resto de asistentes aclaró que todavía no había respuesta. “Ella no ha dicho nada, no celebren que ella no ha dicho nada”, aclaró la cantante.

Finalmente, Karol G cedió el micrófono a la mujer en cuestión, quien aceptó la propuesta de su novio. “Yo me voy a desmayar, estoy muy emocionada, no lo puedo creer. Perdón, estoy muy emocionada”, dijo la fanática.