Karol G se confiesa en Show Caracol: "Es muy difícil no llorar"

Karol G regresará a Colombia tras una exitosa gira de conciertos por los Estados Unidos. La artista paisa anunció la llegada del 'Mañana será bonito tour' a toda Latinoamérica, iniciando los próximos 1 y 2 de diciembre en Medellín .



Aunque no hubo mucho tiempo de descanso para la estrella colombiana, Karol G aseguró que todavía no se baja de la nube que fue la experiencia en Estados Unidos.

"Trato de no llorar porque soy super llorona y la gente me escribe que lloro un montón, pero yo quiero decirle a la gente y me gustaría que la gente entendiera que yo soy una persona ordinaria que está viviendo una cosa de estas y es muy difícil no llorar", aseguró la colombiana.

Es que lo que consiguió en ese país recorriendo 15 ciudades con su música es algo inédito para una artista colombiana. Así lo señaló la misma Karol G en Boston en diálogo con Show Caracol: "hay artistas latinas impresionantes que han hecho cosas impresionantes, pero Karol G es la primera artista latina en hacer una gira de estadios en Estados Unidos en la historia. No entiendo cómo antes no había pasado".



Para la artista paisa, alcanzar sus objetivos es producto directo de su cultura colombiana. "La gente colombiana como tal somos gente demasiado emprendedora, demasiado trabajadora, gente que vive feliz con lo que tiene, hasta el que tiene más poquito se hace su paseo al río a comerse un sancocho".

Karol G agregó que, en medio de sus recientes viajes por el mundo, ha descubierto que "somos una calidad de gente, yo que he tenido la oportunidad de viajar por el mundo y conocer gente muy linda y especial, pero nada se compara con lo que yo conozco del trabajo y el esfuerzo de la gente de mi casa".

Como recomendación, la cantante que estudió música en la Universidad de Antioquia en Medellín señaló que la clave para cumplir los objetivos está en incomodarse. "Somos humanos y nos gusta la comodidad, pero cuando pisamos por laditos donde no nos sentimos tan bien los evadimos y vamos por una línea recta donde no pasa nada. Cuando salimos a esas cosas que de pronto no son tan chéveres, nos empujan a cosas que no sabemos que podemos hacer".



Concluyó que, para ella, "me vuela mucho la cabeza lo que las personas podemos lograr, es muy loco, yo creo que la mayoría de las personas no cumple sueños porque tenemos mucho miedo, escuchamos un consejo que nos afectó demasiado y le creemos más a los otros de lo que nos podemos creer a nosotros mismos".