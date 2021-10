Karol G se confiesa: “Uno comete errores cuando trata de encajar”

Karol G , la cantante y compositora colombiana, desnudó su alma en entrevista con Noticias Caracol.

¿Cómo liberar ‘la bichota’ que hay en el interior de cada mujer?

Karol G: Uno comete muchos errores cuando intenta encajar porque me pasó como ser humano natural. Cuando me enamoré de mí misma, cuando dije ‘si yo voy a estar ante los ojos de todo el mundo constantemente, yo necesito que la gente sepa quién es Karol G, Carolina. Pues esta soy yo, la que sube y baja de peso constantemente, la enamorada, la persona sensible’.

Nuevamente nominada a los Grammy Latino, ¿está lista para el 18 de noviembre?

Estoy muy emocionada, agradecida. Es algo que todavía no me lo creo. Todos los días me levanto y le pido a Dios que me permita liderar de forma positiva, que me permita inspirar mucho a la gente; es mi misión principal.

Empezó a los 14 en la industria musical. Hoy, a sus 30, ¿siente que su música es diferente, un proceso de crecimiento que aprendió a asimilar en el camino?

Es muy lindo saber que la gente te quiere, la gente te sigue, pero también es una presión un poquito fuerte, un poquito complicada; el aceptar que tienes que hacer las cosas bien porque la gente no acepta que te equivoques o que cometas un error.

¿Y se siente afortunada de tener a su lado a sus más grandes aliados, para quienes no es Karol G, sino Carolina Giraldo Navarro: su familia?

Y ellos todavía me regañan, todavía me echan cantaleta, todavía están ahí aterrizándome en muchas cosas. Me hacen sentir más humana, como tú, como yo; no sé, la fama es difícil de manejar, pero amo el paquete completo como viene.

Karol es como su música, ‘un makinón’, en donde es ya leyenda, pero jamás se le olvida que sus primeros conciertos fueron en el barrio Manrique o en la comuna 13 de su natal Medellín.

Fue en Colombia en donde yo creí que todo era posible a nivel mundial, entonces Colombia es ese lugar especial que jamás se me va a olvidar que vengo de allí, de ahí es donde viene mi raíz, mi cultura, mi gente.

Y en Medellín va a continuar con su tour Bichota, que presenta con gran éxito en Estados Unidos, el 4 y 5 de diciembre, en el Atanasio Girardot.

Va a ser un show…no sé si inolvidable es la palabra, pero de verdad tanto la gente como yo vamos a llorar, a cantar, vamos a gritar, vamos a llorar otra vez. Vamos a sentirnos orgullosos de ser colombianos.