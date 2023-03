Karol G se destapa hablando de ‘Mañana será bonito’: “Cuenta en canciones una historia personal”

Karol G no se guardó nada al hablar de su nuevo álbum ‘Mañana será bonito’ que, según ella, cuenta su historia personal “desde la oscuridad hasta la luz”.



“Escogimos 17 canciones, pero eran como casi 70 canciones de donde tuve que escoger y dejé canciones y colaboraciones increíbles por fuera”, aseguró Karol G en entrevista con el programa de televisión español El hormiguero.

La Bichota reconoció que está feliz porque al fin pudo presentar ‘Mañana será bonito’, después de dos años de intenso trabajo, y o “salía o acababa conmigo, porque yo estaba muy ansiosa, nerviosa”.



"Es el álbum más honesto que he hecho en mi carrera porque cuenta en canciones una historia personal por la que estaba pasando. El ‘Mañana será bonito’ fue simplemente un mantra que me repetí a mí misma durante mucho tiempo (diciéndome) como ‘ok, las cosas no están bien, pero mañana es otro día, mañana es otra oportunidad, mañana será bonito’", comentó sobre el título de su álbum.

También les reiteró a sus seguidores que, pese a que el álbum tiene un orden oficial, que tiene un balance musical entre alegría, fiesta y nostalgia, ella hizo uno especial “donde se cuenta la historia desde la oscuridad hasta la luz”.

En el diálogo, entre otras, la artista paisa que ha conquistado cientos de escenarios a nivel mundial comentó que los cambios de color en su pelo tienen un significado especial.

“El año pasado llegué a un punto de mi vida como que quería cambiar muchas cosas, estaba renaciendo de muchas maneras y dije yo siento que necesito mirarme al espejo y verme diferente y ver que esa diferencia que hay internamente mía se tiene que reflejar. El rojo es el color del amor, de la superación, de todo, y aquí estoy con el rojo”, puntualizó.

En este orden se debe escuchar 'Mañana será bonito', según Karol G:

1. Amargura

2. Gucci Los paños

3. X si volvemos

4. Mientras me curo el cora

5. Besties

6. Karmika

7. TGQ

8. Gatubela

9. Provenza

10. Ojos Ferrari

11. Dañamos la amistad

12. Cairo

13. Carolina

14. Pero tú

15. Tus gafitas

16. Mercurio

17. Mañana será bonito

La Bichota publicó su cuarto álbum el pasado viernes, 24 de marzo, y cuenta con colaboraciones con Shakira, Angel Dior, Bad Gyal, Carla Morrison, Justin Quiles, Maldy, Quevedo, Romeo Santos, Sean Paul y Sech.

Se trata del mejor debut de un álbum de una artista hispana en la historia de Spotify y el segundo mejor debut femenino en la historia de Youtube.