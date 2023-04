Karol G se indignó con revista que modificó su cuerpo y rostro: "No me representa"

A través de sus redes sociales, Karol G mostró indignación con la famosa revista GQ, pues puso como portada una foto de su rostro y cuerpo completamente modificados.



"Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", escribió Karol G.

La intérprete de 'Mañana será bonito' agradeció a la revista por permitirle aparecer en la más reciente edición, sin embargo, no se siente conforme con los cambios que le hicieron a su imagen.

"Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios", argumentó.



"Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad", puntualizó.

Las palabras de Karol G fueron aplaudidas por miles de fanáticos: "No necesitas nadaaa!", "Gracias por no callar", "Eres y estás hermosa no necesitas filtros ni ediciones " y "Soy una mujer de cuarenta años y me inspiras tanto. Gracias por existir. Eres luz" fueron algunos comentarios.

¿Lina Tejeiro tendrá que retirarse los implantes de seno? Esto respondió la actriz

En otras noticias de farándula, Lina Tejeiro, una de las actrices más queridas por los colombianos, reveló que eventualmente tendrá que retirarse los implantes mamarios, todo por los síntomas del síndrome de Asia que ha padecido anteriormente.

“Para los que no saben, voy a cumplir tres meses, el 12 de abril, de mi segunda extracción y retiro de biopolímeros. Pero esta vez fue en la espalda y estoy drenando por la espalda. Me sigue saliendo agua de la espalda”, manifestó.



Debido a esto, la actriz señaló que aún debe usar faja y hacerse curaciones: “Sigo limitada, en muchos aspectos de mi vida, y eso me frustra emocionalmente”.

Asimismo, le consultaron a la actriz si se explantaría los implantes mamarios, teniendo en cuenta que muchas mujeres han desarrollado con los años el síndrome de Asia, que consiste en una “reacción autoinmune o inflamatoria, atribuida a una sustancia extraña al organismo”, en este caso los implantes.

A esta inquietud, Lina Tejeiro respondió: “Sí, es una decisión que, tarde o temprano, tengo que tomar. Mi doctor me lo dijo, que por todos los síntomas que he presentado anteriormente, que son los del síndrome de Asia, lo ideal es que me explante los senos”.