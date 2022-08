Karol G siendo Karol G: su respuesta en inglés causa carcajadas

Karol G siempre es noticia en los medios de comunicación y las redes sociales. Recientemente, la cantante estuvo en el famoso Tomorrowland, el festival de música electrónica más grande del mundo y que celebró una edición en Bélgica. Allí se presentó junto al famoso Dj Tiësto.

Como se puede apreciar en las imágenes, unas 100.000 personas la vieron en escena.

También fue noticia por su cambio de look, tras dejar atrás su icónico pelo azul. Ahora luce una melena de color rojo.

En las últimas horas se conoció un video en el que desde la isla de Santorini, en Grecia, la artista bromea con su inglés.

“¿Tu hablas inglés? ¿Yo? Pues yo hablo inglés, pero, pues, lo hablo superdespacio. No creo que quieras…”

“Dale, sí, hablá un poco”, le dice el chico que la acompaña.

Y es allí cuando la paisa sale con su vena humorística: “I am very felicity in Santorini with mis amiguinis”. Ante esta ocurrencia, todos los presentes se ríen a carcajadas.

Las palabras de la cantante se inspiran en la famosa respuesta de una reina en Cartagena, cuando le preguntaron si hablaba inglés.

Cabe recordar que Karol G sí habla este idioma y ha dado varias entrevistas completamente en dicha lengua, como la que le concedió a Jimmy Fallon hace unos meses.