Karol G y Feid encendieron el Mañana será Bonito Fest con 'perreito' en pleno escenario

Este sábado, 2 de diciembre de 2023, Medellín vivió una noche llena de música, baile y emoción con el segundo concierto de Mañana será bonito fest, liderado por Karol G. La cantante, que había agotado las entradas para la primera fecha el día anterior, volvió a llenar el estadio Atanasio Girardot con más de 40 mil personas que disfrutaron de su espectacular show.



Karol G y Feid perrean en pleno escenario

Muchos esperaban que Feid llegara al primer show de Karol G, que tuvo lugar el viernes 1 de diciembre de 2023. Sin embargo, no pudo asistir debido a un compromiso que el artista tenía con Daddy Yankee en Puerto Rico.

No obstante, Feid llegó al segundo día del Mañana será bonito fest y compartió escenario con la bichota. La química entre ambos artistas fue más que evidente. Incluso, la famosa pareja encendió el escenario con un 'perreito' y muchos abrazos. El público no paraba de gritarles: "Beso, beso, beso".



Aunque dicho beso no ocurrió, Feid expresó lo siguiente: "No me la vayan a achantar, pues", y desató risas y aplausos entre los fanáticos. En redes sociales circulan varios videos del baile ardiente entre los dos cantantes.

"Los amo", "Son la pareja perfecta. Mi admiración"; "Ya me morí. Jesús bendito, qué pareja, tortolitos la vista 🔥❤️😍"; "Amo verlos juntos ❤️🙌", y "Casi que no. Muchos esperábamos a Feid el viernes, pero qué bueno que llegó el sábado", fueron algunos comentarios en redes sociales

Karol G interpretó varios de sus mayores éxitos y sorprendió a sus fans con invitados especiales, como Peso Pluma y Ryan Castro, además de Feid.