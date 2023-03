Karol G y su canción con Shakira: "Estamos elevando a la mujer en otro nivel”

En ‘Mañana será bonito’ Karol G pasó de ser la estrella internacional a ser de nuevo la niña de Medellín que soñaba con ser famosa. Este álbum se convirtió en un reencuentro, un viaje hacia su interior, sin retoques.



“Este disco es de mis discos favoritos. Puedo decirte que la gente ha escuchado cuatro y ha habido discos que he decidido no lanzar en algún momento, que he tenido ahí listos para salir, pero que no han salido. Este es, probablemente, uno de los más personales y eso, creo, es lo que lo hace uno de mis álbumes favoritos”, afirmó La Bichota.

Fue como sentarse a escribir y dejar en una hoja la radiografía de su alma, a la que luego le pondría melodía.



“Cuenta un proceso personal de los últimos dos años de mi vida. Me cuestionaba mucho hasta el punto de que quería abrirme de cierta manera, que la gente supiera de mi vida a través de mis canciones”, dijo la reguetonera en entrevista con el canal Tele 5 de España.

En sus nuevas canciones hay temas para toda la familia, desde la esperanza, el amor y la ilusión hasta el despecho y la sexualidad.



“También hay una parte de mí, de una mujer que tiene 32 años, que tiene experiencias de vida, que tiene intimidad, que le gusta la relación de pareja, que le gusta la intimidad. Simplemente hablo de experiencias personales en las canciones”, aseguró Karol G.

Hoy día la cantante y compositora paisa está imparable, canta con quien quiera y siempre enviando mensajes de empoderamiento. Entre otras, está rompiendo todos los récords con la canción ‘TQG’, en la que colabora Shakira.

"Estamos elevando a la mujer en otro nivel, no importa cómo lo tomen otras personas, estamos tocando a tantas personas", enfatizó Karol G.