Katherine Porto pasó de estar deprimida a convertirse en coaching angelical

La actriz dijo que para llegar a esta etapa de su vida tuvo que atravesar un proceso duro y enfrentarse a lo que no le gustaba de sí misma.

Katherine señaló que ser coaching angelical no es “solo prender velitas”.

La artista tuvo que hacerle cara a “golpes, de relaciones frustradas, de vida de depresión, de no sentirme bien, de sentirme vacía, deprimida, preguntándome ‘¿a qué vine?, ¿quién soy yo?’”.

Fue así como empezó “a hacer esos cambios en mi vida y que definitivamente yo tenía que estar a cargo de mí”.

Ahora quiere guiar a otros para que encuentren esa estabilidad.