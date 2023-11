Katherine Porto, Romina en Pasión de Gavilanes, reveló que estuvo a punto de quitarse la vida

La segunda temporada de Pasión de Gavilanes, telenovela de Caracol Televisión, no solo regresó a las pantallas a personajes muy queridos por los televidentes, sino que también presentó unos nuevos villanos. Entre ellos se ha destacado Romina, interpretado por la actriz Katherine Porto, quien recientemente reveló que estuvo a punto de quitarse la vida.

La depresión es una enfermedad de salud mental que no distingue edad, género o clase social y afectó gravemente Katherine Porto. En diálogo con La Red, la actriz reveló que, durante uno de los momentos más difíciles de su vida, planeó su muerte.

"Vivía deprimida, yo no me bañaba, no abría las cortinas, no creía en nada, pero al tiempo estaba muy vacía y llena de resentimientos", contó la actriz sobre la situación que vivió hace unos años y que la llevó a atravesar complicaciones de salud y económicas.

Katherine Porto recordó que en medio de la depresión también sufrió del trastorno alimenticio conocido como bulimia, enfermedad que enfrentó durante un año. "Después reemplacé la bulimia con la ropa", reconoció.

La famosa señaló que, para llenar ese vacío y acabar con la tristeza que sentía en ese entonces, empezó a comprar ropa impulsivamente. "Vivía en el centro comercial, obsesiva, gastaba mucho dinero en cosas que ni siquiera usaba".

En medio de eso, Katherine Porto vivía junto a su hijo menor de edad y señaló que no pagaba el arriendo ni las tarjetas de crédito ni compraba comida.

"Tenía salchicha con huevo y arroz para darle a mi hijo. Un día, mi hijo me muestra su zapato, tenía un hueco por el que se le salía el dedo y yo no tenía para comprarle un par de zapatos", recordó entre lágrimas.

La situación se tornó tan angustiante para la actriz colombiana que pensó en acabar con todo. "Opté por lo más sencillo, pensé 'pues me mato', eso es lo más cobarde", aseguró.

Katherine Porto recordó que en ese momento "tenía planeado todo para morir".

"Había investigado para que mi hijo no fuera a sufrir viendo sangre ni nada. No fui tan valiente", expresó.

El cambio llegó a la vida de la actriz a través de la espiritualidad, cuando notó que aunque estaba viva "parecía un alma en pena" e hizo referencia a lo que es en la actualidad.



"Soy un canal en el que comparto a las personas que están así mi experiencia y les digo que sí se puede, pero no es un milagro. Ahora vivo feliz", concluyó.