Kathy Sáenz detalló los motivos que la alejaron de la televisión: "No tiene tanta calidad de vida"

La famosa actriz y presentadora Kathy Sáenz está siendo extrañada en la televisión colombiana desde hace algún tiempo, pues su más reciente trabajo fue en la producción de Caracol Televisión, 'La gloria de Lucho', en 2019. Actualmente, la exreina reveló en qué se encuentra enfocada y si estaría interesada en regresar a la actuación.



Sáenz, de 51 años, reveló recientemente en un diálogo con la Revista Vea los motivos que la alejaron de su trabajo frente a las cámaras y en lo que ha estado trabajando durante los últimos años. Según la actriz, trabajar en la actuación tiene muchas cosas positivas, pero ella sentía que por cumplir con su labor estaba sacrificando algo aún más importante como lo es salud.

"Sentía que la actuación es un trabajo que no tiene tanta calidad de vida. De hecho, es un trabajo en el que uno se desgasta demasiado en su salud, en su parte emocional, en su parte física, y pues ya eran muchos años", detalló la famosa Kathy Sáenz en la revista.

Según la famosa, en ese momento empezó a pensar en otras maneras de generar ingresos y mantener un estilo de vida saludable que le permitiera, además, disfrutar junto a su esposo, el también actor Sebastián Martínez. Con esto en mente, la pareja de famosos creó un emprendimiento de aceites naturales y otros productos para generar bienestar con productos naturales.



Kathy Sáenz reveló que este emprendimiento "nace de la inspiración de poder ayudar a las personas con el poder sanador de la naturaleza", algo en lo que la famosa cree firmemente. En By Kathy Saenz, como se llama el emprendimiento, la actriz de 51 años tiene diferentes productos para el cuidado de la piel.

De hecho, la exreina de belleza reveló que este emprendimiento también nace a raíz de su propia experiencia, puesto que a sus 51 años, Kathy Sáenz recibe muy buenos comentarios por su apariencia, "con esta herramienta de los aceites esenciales, que han sido mi ayuda durante la mayor parte de mi vida para diferentes temas tanto físicos como emocionales".

A pesar de que el uso de los productos naturales para el cuidado de la piel es un campo que Kathy Sáenz ya conoce bastante bien, también reconoció que no por ello ha sido fácil manejar su emprendimiento. Aunque no descarta regresar a la actuación, por ahora está enfocada en el desarrollo de su emprendimiento, enfrentando los propios retos que tiene ser empresaria.



"En mi caso han sido muchos aspectos porque, pues no soy empresaria, no es lo que estudié. Al contrario, mi rama es totalmente opuesta, que es un poco como el lado artístico, que precisamente es lo que me conecta con el corazón y la esencia de mi empresa, esa conexión con la naturaleza, esa conexión espiritual”, aseguró.