Katy Perry se desnuda para invitar a votar en las elecciones de Estados Unidos

La cantante realizó una producción para ‘Funny Or Die’ en la que invita a los ciudadanos estadounidenses a que no se queden sin votar en las elecciones presidenciales. Ella se inclina y ha participado abiertamente en campaña por Hillary Clinton.

El fin de semana inició la campaña de expectativa con una fotografía donde está aparentemente sin ropa, con un mensaje que aseguraba que votaría desnuda. “mañana, usaré mi cuerpo como un ‘clickbait’ para ayudar a cambiar el mundo”.

Finalmente se conoció el video en el que muestra a varias personas con ‘pintas’ raras y locas que van a votar, haciendo alusión a que no interesa cómo lo hagan, lo importante es ejercer el derecho al voto.