Keith Richards anuncia el regreso de The Rolling Stones

El guitarrista británico Keith Richards ha anunciado que The Rolling Stones tienen planes "definitivos" para grabar un nuevo álbum de estudio en los próximos meses.

En una entrevista con la cadena iHeartRadio, Richards aseguró que la banda ha acordado grabar el que será su trabajo número 25, el primero en una década, durante una reunión reciente de sus integrantes en Londres.

El guitarrista, que ya había sugerido la posibilidad de volver a grabar con el cantante Mick Jagger y el resto del grupo durante la promoción de su tercer disco en solitario, "Crosseyed Heart" -a la venta desde mañana-, comentó asimismo esa posibilidad en la revista "Rolling Stone".

Un nuevo álbum "parece estar más cerca. No sé dónde, no sé todavía cuándo. Tuvimos una pequeña charla. Simplemente dijimos 'tenemos que meternos en el estudio ¿verdad? De acuerdo, bien, chicos, está acordado'", relató Richards.

Este año, Jagger ya había apuntado que los Stones tenían listo nuevo material para un potencial álbum, el primero desde "A Bigger Band" (2005).

"Estaría muy bien. Tengo muchas canciones nuevas que he escrito durante los dos últimos años. He grabado buenas 'demos' de todas ellas y me gustaría grabarlas. Así que espero que lo hagamos", dijo Jagger en abril a "Rolling Stone".

Richards promociona estos días su tercer trabajo en solitario, el primero en 23 años, después de "Talk is Cheap" (1988) y "Main Offender" (1992).