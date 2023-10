Kendo Kaponi reaparece devastado por la muerte de su hijo: "No sé cómo saldré adelante"

El pasado 22 de octubre de 2023, el cantante puertorriqueño Kendo Kaponi se enfrentó a la dura pérdida de su hijo, Cheniel Capone Rivera, de 20 años, quien falleció en medio de un accidente de tránsito en Miami, Florida.



Durante el doloroso momento que enfrenta, el artista ha mantenido el silencio en sus redes sociales, pero recientemente acudió a sus stories de Instagram para agradecer los mensajes que recibe por parte de sus seguidores.

"Les agradezco con el alma a todos los que me han mandado su apoyo de una forma u otra en este momento tan horrible, definitivamente gracias. Lo necesitaba porque indescriptiblemente este es el proceso más fuerte en la historia de mi vida", escribió.

Kendo Kaponi, de 39 años, escribió un texto desgarrador en el que dejó en evidencia que la muerte de su hijo lo tiene bastante afectado, aunque agradeció el apoyo, también pidió a sus fanáticos que lo tengan en sus oraciones para que pueda superar la pérdida.



El rapero puertorriqueño añadió que "no sé cómo saldré hacia adelante. No sé, no sé. Por favor, oren por mí. Necesito toda la ayuda terrenal y celestial posible".

Kendo Kaponi agradeció a sus seguidores por el apoyo - Captura de pantalla.

Por otro lado, Kendo Kaponi también compartió otro mensaje en sus redes señalando que este viernes realizaría una despedida de su hijo. A este homenaje invitó a todos los que lo conocieron.

"Todos los que deseen ir serán bien recibidos porque yo sé que mi hijo amaba a mucha gente, así que los esperamos. Recuerden no es un adiós es un hasta luego", escribió Kendo Kaponi.

Finalmente, el padre del joven, que también se preparaba para seguir sus pasos en la industria musical, se comprometió a cumplir el sueño de su hijo: sacar la música que tenía grabada.

