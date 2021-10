Kevin Roldán rompe el silencio sobre escándalos: “Nunca he sido de ofrecer dinero por sexo”

Kevin Roldán es uno de los artistas urbanos que más sentimientos encontrados despierta en Colombia. En entrevista con el programa La Red del Canal Caracol rompió el silencio frente a las polémicas que han rodeado su carrera artística.

“A mí la fama y el dinero me llegó a muy corta edad y de pronto siento que en algún momento sí me enceguecí, sí fui una persona egocéntrica, pero nunca tampoco al nivel que se ha hablado de mí”, expresó el cantante.

Con tan solo 13 años, en 2008, Kevin surgió en la música, pero en 2015 saltó a la fama al cantar en el cumpleaños de una figura del fútbol: Cristiano Ronaldo. Pero fue en ese mismo año que iniciaron los graves señalamientos en su contra. En Chile, una modelo lo acusó de golpearla.

“No pasó nada, si yo hubiera golpeado a esta niña que dicen de Chile, yo estuviera preso. Tenía 21 años, lastimosamente cometí un error, que no volví a cometer, que fue invitar niñas del concierto al hotel. Entonces yo estaba sin camisa en un lado de la suite en la piscina y yo me acuerdo que esta mujer quería como fotos conmigo, pero yo no quería, cuando después fue que pasó eso, que ya llegó la Policía y yo ‘wow qué paso’ y ella me decía ‘arrodíllate y pídeme perdón’ y yo ‘por qué me voy a arrodillar, yo qué te hice’”, relató Roldán.

“Si me causó susto eso y yo dije ‘puede que ella misma se haga daño’ y yo reasustado cuando ya, gracias a Dios, me dijeron ‘se puede ir’”, recordó.

Luego en 2018, también fue señalado de acoso sexual a dos menores. Dijeron que les habría ofrecido boletas a cambio de estar con él.

Publicidad

“Yo jamás le ofrecería boletas ni plata, yo nunca he sido una persona de ofrecer dinero por sexo o por nada. A mí me gustan las relaciones reales, yo no voy a hacer el amor con una persona que acabo de conocer. Yo sí he dado regalos, pero a mis novias, yo no tengo tiempo de estar con fanáticas”, manifestó.

Y al año siguiente, nuevamente terminó envuelto en denuncias por acoso sexual, pero esta vez la acusación vino por parte de una empresaria chilena.

“Yo no tengo que acosar a nadie y menos a una señora: ¿por qué voy a acosar a una señora, con qué necesidad? Hay personas que simplemente quieren fama”, aseguró.

Pero sin duda el escándalo más grave en su contra fue cuando lo sindicaron de secuestro simple, acceso carnal con persona incapaz de resistir y violencia intrafamiliar, tras la denuncia realizada por una exnovia.

“En toda relación hay problemas, pero nunca problemas de más allá. Siento que en algún momento fuimos inmaduros pues como cualquier joven que se enamora, pero, gracias a Dios, ella que es la mamá de uno de mis hijos, sabe que yo la quiero mucho y que siempre va a contar conmigo y con mi apoyo. Ahora no tengo novia porque estoy muy ocupado”, afirmó.

Publicidad

La joven posteriormente se retractó de las denuncias que realizó en contra del cantante.

Kevin Roldán también estuvo envuelto en una polémica por la filtración de un video sexual.

“A mí se me dañó un celular, se me cayó a la piscina y no sabemos si fue la gente del equipo que lo llevó a arreglar o allá donde lo arreglaron y se filtró. Como que Dios mío, por qué me ha pasado esto, pero bueno yo ahí si salí, dije que el que diga que no se ha filmado alguna vez o algo así, eso es mentira. Aunque ya no lo hago, ya aprendí”, expresó.

Además, el cantante también ha recibido críticas por su estilo de vida y excentricidades. Señaló que ha hecho mucho dinero, pero haciendo el bien.

“El trabajo del día a día, o sea mi papá me decía no se compre esos carros que a la gente no le gusta. Los carros sí creo que son una excentricidad, pero yo he compartido mucho de mi dinero con todas las familias que trabajan conmigo, con todos los ancianos en Cali. Nosotros no le hacemos daño a nadie, nosotros generamos empleo y hacemos dinero, pero haciendo el bien”, subrayó.

Su más reciente compra, según contó, fue su propio avión.

Publicidad

Sin embargo, ha pagado un algo costo por las polémicas, artistas como Alejandro Sanz y Daddy Yankee se negaron a colaborar con él.

“Después de tanto chisme y tanto escándalo, pues no querían como mezclar como su imagen con nosotros, pero ahora estoy trabajando proyectos muy grandes con artistas superbrutales”, adelantó.

Aunque ha atravesado momentos tan difíciles, el más duro de ellos fue la muerte de su papá a causa del coronavirus.

“Fue algo muy difícil para mí porque fue algo muy repentino, porque el COVID llegó a nuestro hogar, fuimos todos, todos estuvimos enfermos, yo casi también me muero. Tuvimos atención en la casa hasta que llegó el momento de trasladarlo a la clínica y allá después lo entubaron y duró luchando por su vida 17 días. Tuvimos 17 días de llorar, de estar tristes, de esperanza y lastimosamente no pudo con la guerra contra el COVID. La peor noticia que me han dado y lo peor que me ha pasado”, puntualizó.