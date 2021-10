Kevin Roldán se une al club de los artistas que tienen avión privado

Kevin Roldán goza los frutos de su éxito al unirse al club de artistas urbanos que ya tienen su propio avión privado.

“Los sueños se hacen realidad. Papi sé que estás feliz en el cielo, te amo. Gracias a Dios y a mi fanaticada, los amo. Estrenando baby avión. Estoy más feliz que el Chavo en Acapulco”, escribió el cantante.

En entrevista con el programa La Red del Canal Caracol, el artista habló de los escándalos a su alrededor y también excentricidades.

“Mi papá me decía no se compre esos carros que a la gente no le gusta. Los carros sí creo que son una excentricidad, pero yo he compartido mucho de mi dinero”, expresó.