Kevin Roldán sobre accidente de su Lamborghini: “No sé por qué tanto chisme por un carro”

El cantante Kevin Roldán se refirió en redes sociales a un accidente en el que se vio involucrado su Lamborghini, en el oriente de Antioquia. El artista aclaró que no era él quien iba en el vehículo.

“No soy de aclarar chismes, pero ya estoy cansado de esto, vamos a hablar de lo del Lamborghini”, manifestó el reguetonero.

Kevin Roldán expresó que incluso su mamá lo llamó llorando, por lo que agradeció la preocupación de su familia.

“A mí no me pasó nada, yo estaba en otro sitio. Le presté el carro a Felipe, que trabaja con nosotros, se lo presté un kilómetro desde el aeropuerto a mi casa que no hay nada y bueno lo chocó. Gracias a Dios no le pasó nada a él ni a terceros”, señaló.

“No sé por qué tanto chisme y tanta bobada por un carro”, exclamó al manifestar que lo más importante es que no se vio afectada la integridad de nadie.

Asimismo, aseguró que le quedó de aprendizaje no volver a prestar sus cosas ni sus carros, “sobre todo carros tan potentes que la gente no está acostumbrada a manejar”.

Kevin Roldán es reconocido por su afición a los autos lujosos.