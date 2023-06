Kiko de El Chavo del 8: "La estrella de la serie éramos todos, pero las envidias la hicieron trizas"

Carlos Villagrán , conocido por darle vida a Kiko en la famosa serie El Chavo del 8, fue invitado este viernes a Día a Día, programa matutino de Caracol Televisión. El actor mexicano es una de las celebridades que hará parte de la Comic Con Colombia, la cual tendrá lugar del 10 al 12 de junio de 2023.

El actor aprovechó para hablar con los presentadores de Día a Día acerca de su salida de El Chavo del 8 a finales de la década de 1970. Villagrán aseguró que las "envidias" y "egoismos" hicieron que la serie llegara a su fin.



También recordó que una persona en el programa (muchos especulan que fue Roberto Gómez Bolaños) se quedó con los derechos de todos los personajes de la serie.

"En El Chavo del 8 había una estrella: éramos todos, pero las envidias, el egoísmo, el celo artístico, el celo profesional, la hicieron trizas. Empezó el programa en 1970 y él registra a todos los personajes como suyos en 1977. Cuando vio que había lana y como nosotros teníamos hambre de triunfo, nos hizo firmar un papel que decía que todos los personajes eran de él", expresó Kiko.

Carlos Villagrán continuó diciendo que, durante muchos años, no tuvo comunicación con los demás personajes de El Chavo del 8. Catalina Gómez, presentadora del matutino, le preguntó a si logró hacer las pases con Gómez Bolaños, a lo que él respondió que no.

“Nunca, ni me recibía llamadas. Él tuvo que irse a Cancún porque estaba muy enfermo, no podía caminar, estaba con respirador. Fumó mucho, se fumaba cuatro cajetillas diarias”, agregó Kiko.



Rebeca Palacios, esposa de Carlos Villagrán, mencionó que sí hubo una intención por parte del actor para hacer las pases con Chespirito. Sin embargo, según ella, antes de lograr una reconciliación, murió Gómez Bolaños.



Kiko revela cuál fue el último chiste que le hizo Don Ramón días antes de morir

Villagrán también contó en Día a Día cuál fue su última conversación con Ramón Valdez (Don Ramón): “Lo vi muy delgado, le faltaba muy poco tiempo. Así que lo abracé y empecé a llorar. En ese momento él me dijo: ‘Ya, no llores cachetón, allá te espero’. Le digo: ‘¿Allá con el Señor?’. ‘No te hagas el tonto: allá abajo’, me respondió”.