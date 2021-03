Kiko revela cuál fue el último chiste que le hizo Don Ramón días antes de morir

A través de una transmisión en Instagram , Villagrán dio a conocer detalles íntimos de su relación con Don Ramón y reveló el ultimo chiste que este le hizo antes de su muerte.

Ramón tenía un cáncer de estómago y estaba muy delicado, “Yo tenía un compromiso para ir a trabajar a Bolivia y Perú. Lógicamente, yo sabía que estaba muy enfermo. Me fui a despedir de él al Hospital Santa Elena” expresó en diálogo con Carmen Valdés, hija del actor fallecido.

Todos los personajes de El Chavo del 8 dejaron un gran legado en la televisión , hubo un fuerte vínculo, así como desacuerdos. La amistad de estos dos actores se destacó fuera de la pantalla.

“Lo vi muy delgado. Le faltaba muy poco tiempo. Así que lo abracé y empecé a llorar. En ese momento él me dijo: ‘Ya, no llores cachetón. Allá te espero’. Le digo: ‘¿Allá con el Señor?’. ‘No te hagas el tonto: allá abajo’, me respondió”, recordó el actor.

Publicidad

Días después, Villagrán fue informado de la muerte del actor. “Cuando te llega la noticia, ya sabes que es oficial. Recibí una foto suya, estaba sentado, me quedé mirándola y sin palabras. En ese momento recordé tantas y tantas y tantas cosas que pasaron. Perder a Don Ramón fue muy doloroso para mí”. Kiko logró asistir al funeral debido a compromisos de su trabajo fuera de México.