Kim Kardashian reveló el único tatuaje que tiene en una parte oculta de su cuerpo

Después de haber dicho que jamás se haría un tatuaje, la famosa Kim Kardashian sorprendió revelando que desde hace dos años tiene uno en un lugar secreto de su cuerpo. La estrella internacional lo confesó en uno de los más recientes episodios de The Kardashians.



Una de las frases más icónicas de Kim Kardashian se dio en el año 2009 en el mismo programa sobre su vida y la de su familia, cuando a la famosa empresaria le preguntaron si tenía un tatuaje. "Cariño, ¿le pondrías una calcomanía al parachoques de un Bentley?", respuesta con la que se mostró en contra de ellos y asegurando que nunca se realizaría uno.

Sin embargo, el refrán de 'nunca decir nunca' es más que válido en esta ocasión. Ahora se conoce que la famosa cayó en la tentación y se realizó un tatuaje hace dos años. Lo que más sorprendió a los seguidores es que la mujer decidiera tatuarse dentro de la boca, justo en el labio inferior.

En medio del capítulo de The Kardashians, la empresaria sorprendió revelando este tatuaje, que es el signo del infinito. Kim Kardashian contó que se lo hizo en octubre de 2021, durante la noche en la que se dio su primer beso con Pete Davidson, quien fue su novio durante los meses después de esto.



Esa noche también fue la misma en la que la mujer presentó por primera vez el show nocturno Saturday Night Live, en el que es recordada por su mono color fucsia. La famosa señaló que el equipo del programa y su hermana Khloé Kardashian la convencieron para grabarse este símbolo en la piel a las cuatro de la mañana, cuando todavía tenía puesto el atuendo del show.

"Al final he puesto una pegatina en un Bentley", bromeó Kim Kardashian recordando su anterior frase; luego agregó que lo que más le había gustado de este tatuaje es que "nadie lo sabe, nadie lo ve. Me olvido de que lo tengo, pero de vez en cuando me estoy pasando el hilo dental y veo algo negro y digo '¿qué es esto negro en mi boca'".

Recientemente, Kim Kardashian también fue tendencia al lanzar un nuevo producto para su línea de ropa interior. El sostén con pezones es la prenda que se comercializa por parte de la famosa estadounidense: "Estoy presentando un sostén nuevo con pezón incorporado, para que no importe el calor que haga, siempre parecerás fría".