Kim Kardashian se confesó: reveló el lugar más extraño donde tuvo sexo

La polémica Kardashian, sin tapujos a la hora de publicar desnudos en su cuenta de Instragram, esta vez tampoco lo pensó dos veces para responder una pregunta muy ‘picante’ de uno de sus seguidores.

A través de su página web, mantuvo conversaciones con varios de sus seguidores y uno le preguntó: "¿Has tenido sexo en un avión?". La celebridad respondió: "Sí, pero era un vuelo internacional y no había nadie alrededor".

Sin embargo, aclaró que no ha sido la experiencia sexual más extraña que ha tenido, ya que le gusta el peligro. "Bueno, lo más público ha sido en una sala de cine", agregó.

Esta semana, su hermana Khloé reveló en su blog detalles de su primera vez, que fue a los 15 años, con un chico mayor que ella y solo quería “que terminase”.

“¡No es divertido perder la virginidad! Es raro, tienes miedo, duele y no sabes qué va pasar. Tenía 15 años y él era un chico más grande que no era virgen. No lo recuerdo como doloroso, pero sí me acuerdo que quería que terminara", escribió Khloé.