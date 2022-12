Kim Kardashian se deshace de sus brasieres por una buena causa

No solo vendieron ropa y zapatos sino también su ropa íntima. Las organizaciones que recibirán la ayudar son "No Kid Hungry Foundation" y la casa "Greater L.A. Fisher", que proporcionan viviendas a las familias de soldados heridos en guerra.

La familia Kardshian recaudó 12 mil dólares entre la ropa, la lencería, obras de arte y artículos para el hogar. Los artículos que no lograron vender serán donados a estas mismas fundaciones.

Con información del portal digital TMZ.com.