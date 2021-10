Kim Kardashian sorprendió en SNL: habló de su video sexual, se burló de sus hermanas e hizo reír

Kim Kardashian West, la modelo y protagonista del reality ‘Keeping up with the Kardashians’, fue presentadora invita al famoso programa de humor Saturday Night Live.

Desde que se conoció la noticia, las rede sociales se dividieron entre quienes criticaron la decisión y quienes se mostraron a favor de Kim Kardashian .

En su monólogo inicial, la modelo hizo referencia al video sexual que la hizo conocer hace muchos años, del clan Kardashian, de su exesposo Kanye West y hasta del juicio de OJ Simpson, en el que su padre fue uno de los abogados.

“Lo sé, me sorprende verme aquí también. Cuando me preguntaron dije: ‘¿Ustedes quieren que yo sea la presentadora? ¿Por qué? Quiero decir, no he tenido un estreno de película en mucho tiempo. Solo he tenido una premier de una película y nadie me dijo que iba a ser estrenada”, empezó la celebridad de redes sociales diciendo.

También se refirió a su fallida relación con el rapero Kanye West: “He tenido mucha suerte en esta vida y estoy agradecida por todo. Incluso por los altibajos. Me casé con el mejor rapero de todos los tiempos. No solo eso, es el hombre negro más rico de Estados Unidos. Un genio talentoso y legítimo que me ha dado cuatro hijos increíbles. Así que, si me he divorciado de él, parece que está claro que fue por un único motivo: su personalidad”.

También se rio de sus hermanas: “Estoy emocionada de estar aquí esta noche para mostrarles que soy mucho más que una cara bonita… y que un buen pelo y un gran maquillaje y un busto increíble y un trasero perfecto. Básicamente, soy mucho más que esa foto de referencia que mis hermanas les enseñan a sus cirujanos plásticos”.

Y bromeó con una posible candidatura: “Ahora sé que estamos divididos como país, pero me encantaría que Estados Unidos se uniera, por eso estoy aquí para anunciar que me postulo para… Es broma. No me postulo para presidenta, no podemos tener tres políticos fracasados ​​en la misma familia”.