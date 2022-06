Kimberly Reyes aclara los rumores sobre supuesto romance con James Rodríguez

Kimberly Reyes puso fin a los rumores sobre un supuesto romance con el futbolista James Rodríguez al responderles a sus seguidores si es verdad que tiene novio.

“No crean todo lo que especulan. Solo diré eso”, escribió. La modelo y actriz también aseguró que “el día que tenga un nuevo amor o novio, lo van a saber o lo van a ver”.

Publicidad

Todo inició por cuenta de los comentarios que realizó la presentadora Mary Méndez en el programa ‘La Red’.

“Tenemos claro que no es una relación formal, no hay anillo, es un amor secreto. James es el mayor fanático de Reyes en redes sociales. No hay publicación de ella en la que James no dé 'like'”, aseguró.

Mary Méndez también dijo que la actriz había empezado a seguir a María Pilar Rubio, madre del futbolista.

Reyes está oficialmente divorciada de su exesposo Federico Severini. Mientras que desde su ruptura con Shannon de Lima no se le ha conocido otra pareja estable a James Rodríguez.