¿Kimberly Reyes y James Rodríguez tienen un amorío? Esto es lo que se sabe

James Rodríguez se volvió tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por asuntos deportivos. Se ha especulado que el jugador de la Selección Colombia estaría saliendo con la actriz Kimberly Reyes. Mary Méndez, presentadora del programa ' La Red ', de Caracol Televisión, confirmó que sí existe algo entre los dos.

"Tenemos claro que no es una relación formal, no hay anillo, es un amor secreto. James es el mayor fanático de Reyes en redes sociales. No hay publicación de ella en la que James no dé ‘like'", dijo la periodista.

Méndez incluso detalló que Kimberly Reyes empezó a seguir a la mamá de James Rodríguez, Pilar Rubio, en su cuenta de Instagram.

"Yo grabé un ‘reality’ con ella y le pregunté si estaba saliendo con James porque los escuchaba hablando, pero ella me decía: ‘No te lo puedo decir’", agregó Carlos Vargas, también presentador del programa.