King in the north, la cerveza de ‘Game of Thrones’ inspirada en Jon Snow

HBO y la cervecería Ommegang anunciaron el futuro lanzamiento de una nueva bebida inspirada en la serie de fantasía medieval.

La cerveza llamada ‘King of the North’ le rinde tributo a Jon Snow, uno de los protagonistas del programa televisivo, y es una mezcla de malta tostada, café, chocolate, roble, bourbon y vainilla.

Esta es la última de cuatro bebidas especiales lanzadas desde abril de este año bajo el nombre ‘Royal Reserve Collection’.

La colección comenzó con ‘Hand of the Queen’, dedicada a Tyrion Lannister; siguió en junio con ‘Queen of the Seven Kingdoms’, de Cersei Lannister; continúa con ‘King of the North’, a partir del 23 de noviembre y tiene prevista ‘Mother of Dragons’, de Daenerys Targaryen, que saldrá el próximo mes.

Es una cerveza diseñada para “sostener a un líder a través de una noche larga y oscura”, según dicen sus creadores.