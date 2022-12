Kirk Douglas cumple 100 años y dice que su mejor papel ha sido como esposo

El famoso actor Kirk Douglas, quien cumple un siglo de vida este viernes atribuye su longevidad a un "maravilloso matrimonio" que se ha extendido por más de sesenta años.

El icónico artista, que encarnó papeles que marcaron la historia del cine, contó en un ensayo especial que escribió para la revista Closer Weekly a propósito de su centenario que su segunda y actual esposa, Anne, de 97 años, había sido su inspiración para superar las adversidades de los años.

"Tuve la suerte de encontrar mi alma gemela hace 63 años y creo que nuestro matrimonio maravilloso y nuestras charlas de la 'hora dorada' nocturna me han ayudado a sobrevivir a todo", expresó.

El tres veces nominado al Óscar celebrará acompañado de 200 familiares y amigos en una fiesta organizada por su hijo Michael y su nuera Catherine Zeta Jones.

La estrella, que se vio forzada a retirarse por los problemas para hablar que le causó un derrame cerebral, viene practicando con un terapeuta de lenguaje para ofrecer un pequeño discurso el día de la fiesta.

"Siempre me piden consejos sobre cómo vivir una vida larga y saludable. No tengo ninguno, pero creo que tenemos un propósito aquí", afirmó.

"Me salvé de un accidente de helicóptero y de un derrame para hacer más el bien en el mundo antes de irme", añadió.

Douglas, hijo de inmigrantes rusos analfabetos, interpretó los papeles más emblemáticos del cine, desde el esclavo Espartaco y el pintor Vincent van Gogh hasta la leyenda de vaqueros Doc Holliday.

Trabajó en más de 80 películas, pero, a diferencia de las nuevas generaciones, nunca aceptó un papel en una segunda parte (secuela).