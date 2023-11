Kiss cancela tres shows de su gira de despedida por enfermedad de Paul Stanley

La banda de rock Kiss no solo será recordada por su estética característica con maquillaje, tacones altos y trajes fuera de serie, sino también por realizar la gira de despedida más larga, de más de cuatro años. La exigencia ha hecho que la salud de Paul Stanley, voz principal y guitarra, pase por un mal momento.



Recientemente, el artista estadounidense de 72 años confirmó en sus redes sociales que una fuerte gripa lo dejó en cama y sin la posibilidad de cumplir con una serie de conciertos. Los seguidores de la agrupación se preocuparon, pues es bien sabido que Kiss no cancela conciertos aunque se trate de algo grave.

El mismo Paul Stanley resaltó que temió por su vida. "He actuado con costillas rotas, he tocado con 39 grados de fiebre, y, por como me sentía esta vez, me preguntaba si me había llegado mi hora", narró el artista recientemente, mucho más recuperado.

Ante la enfermedad la banda norteamericana se vio obligada a cancelar los conciertos de la gira End Of The Road en Ottawa, Ontario (21 de noviembre), Toronto (22 de noviembre) y Knoxville, Tennessee (24 de noviembre).



"He hecho todo lo posible para subir al escenario y ser parte de la increíble celebración de 2 horas y media que planeamos, pero esta gripe lo ha hecho imposible. Junto con Gene, Tommy y Eric no podríamos estar más decepcionados y enviar nuestras más profundas disculpas", escribió Stanley en una publicación anunciando la cancelación de los espectáculos.

Los más lamentable de la situación para los seguidores de Kiss es que no se espera que los conciertos sean reprogramados, puesto que hacen parte de las últimas fechas de la gira de despedida de los artistas y no habrá otra oportunidad.

Por fortuna, Paul Stanley se ha recuperado y regresó al escenario en el más reciente concierto en el Gainbridge Fieldhouse en Indianápolis. Ahora a la banda tan solo le quedan cuatro conciertos de despedida, incluyendo los dos espectáculos que tienen en el Madison Square Garden.



Cabe recordar que, la gira de despedida de Kiss llamada End Of The Road inició en el año 2019, cuando Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer y Eric Singer anunciaron que dejarían los escenarios, maquillaje y estrafalarios atuendos.

Sin embargo, la pandemia por el COVID-19 obligó a los artistas a pausar la agenda. Cuando se reactivaron los espectáculos, la agrupación quiso 'empezar de nuevo' y añadió 50 fechas más a la lista.