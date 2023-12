Kiss se retiró oficialmente de los escenarios, pero seguirán gracias a la inteligencia artificial

La banda de rock Kiss, conformada por Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer y Eric Singer, finalizó su gira internacional End Of The Road, con la que se despidieron de los escenarios. Pero sorprendieron en su último concierto al anunciar que no era un adiós, sino un hasta luego.



Kiss anunció que, tras el retiro de sus artistas de los escenarios, quienes seguirán con el legado de la agrupación serán sus avatares digitales. Gracias a la inteligencia artificial, los fanáticos de la banda podrán seguir disfrutando de su música.

El último concierto de la banda se dio en el Madison Square Garden de Nueva York, pero lo que parecía una noticia triste para sus seguidores terminó siendo el anuncio de una nueva era para la banda.

Cuando Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer y Eric Singer desaparecieron del escenario, marcando el final de una etapa, al lugar descendieron unos avatares voladores que presentaron la canción God Gave Rock 'n' Roll to You. Aunque los artistas ya no estarán más en los conciertos, Kiss sí seguirá presentándose gracias a los avances tecnológicos.

KISS dio su último concierto el pasado 1ro de diciembre en el Madison Square Garden, su último concierto, como humanos 🙂



La banda anunció al final del show que comenzaría una "nueva era" de KISS que "inmortalizará" el legado de la banda a través de avatares digitales: pic.twitter.com/Jz4m7kSXZk — Alejandro Suárez Basso (@AlejandroSBasso) December 4, 2023

A través de esta nueva era de la banda, la historia de Kiss se seguirá escribieron e inmortalizando gracias a los avances de la tecnología. Estos avatares, hechos a semejanza de los cuatro artistas, se realizaron con la misma tecnología con la que, anteriormente, la agrupación ABBA logró realizar conciertos sin los cantantes.

Sobre esta decisión, Paul Stanley señaló que aunque todos sabían que era su momento de dejar los escenarios, todos estaban de acuerdo en que Kiss, como lo conocen y aman sus fanáticos, no debía terminar.

"Lo que hemos logrado ha sido increíble, pero no es suficiente. La banda merece vivir porque la banda es más grande que nosotros. Es emocionante para nosotros dar el siguiente paso y ver a Kiss inmortalizado", aseguró el vocalista que recientemente estuvo bastante enfermo, motivo por el que se tuvieron que cancelar tres conciertos de la gira.



A pesar de que los avatares realizados por la empresa se ven idénticos a los cantantes e intentan reflejar sus talentos, lo cierto es que estos personajes virtuales llevan la experiencia de Kiss aún más allá.

Algo que caracterizó a Kiss durante sus décadas de trabajo fue la energía de los artistas, sus atuendos y maquillaje, así como el uso de fuego y herramientas que hacían parecer que flotaban sobre el escenario.

Los avatares de Kiss, presentados oficialmente en Nueva York, tienen 2.44 metros de altura, respiran fuego y disparaban electricidad de sus dedos, además de volar sobre el escenario.