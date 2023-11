Koral Costa fue atracada y agredida en Bogotá: "Pensé que me estaba haciendo una broma"

La inseguridad en diferentes ciudades de Colombia es una gran preocupación para los habitantes, pues parece que nadie se salva de los amigos de lo ajeno. En Bogotá, una reciente víctima de un robo violento fue la famosa Koral Costa.



La creadora de contenido conocida como Koral Costa hizo una publicación en sus redes sociales para alertar sobre el hurto del que fue víctima en las calles de la ciudad. Entre lágrimas, la famosa mostró a sus seguidores la herida que le quedó en su brazo por el suceso.

"Yo voy caminando y se me acerca una persona que me dice que si le regalo una foto. Yo nunca le niego una foto a nadie, los que me han encontrado saben que yo siempre doy fotos cuando me las piden", empezó detallando la influenciadora.

Es común que a las figuras públicas en las calles o lugares públicos algunas personas se les acerquen a pedirles fotos, por lo que Koral Costa manifestó que no desconfió ni tuvo ningún tipo de prevención con la mujer que la abordó.



Sin embargo, tras conseguir la foto, la actitud de la mujer cambió rotundamente. "Se devuelve y me dice: 'Deme lo que tiene en el bolso'".

Koral Costa aseguró que en el momento no entendió lo que la mujer le estaba diciendo y reaccionó con risas. "Yo me reí porque no entendía, pensé que me estaba haciendo una broma, pero vuelve y me dice: 'Deme lo que tiene en el bolso'".

La famosa que está casada con el actor Omar Murillo, conocido como Bola 8, señaló que en ese momento en su cartera solo llevaba 100.000 pesos en efectivo que había sacado de un cajero, pero le dijo a la mujer que no tenía nada.



"Esta persona tenía unas uñas no tan largas, yo solo siento que me agarra y siento que la uña penetra en la piel", narró Costa.

En las redes sociales, algunos cuestionan a la mujer por no defenderse, mientras que otros le recomiendan que se haga exámenes de sangre debido a la agresión.

"Después critican a los artistas por no querer tomarse fotos con todo el que se las pida", "Realízate exámenes de sangre, para descartar cualquier cosa", "Qué triste situación", "Mejor dejar de dar fotos, por seguridad", se lee en algunas de las reacciones.