Koral Costa reveló un polémico truco de belleza: "Uso orina en mi rostro"

Muchos usuarios de las redes sociales siguen a diferentes influenciadoras de belleza con la intención de conocer esos secretos o trucos que utilizan para mantener una piel bonita y cuidada. Koral Costa reveló a sus más de 400 mil fanáticos el suyo, pero recibió críticas.



"Uso orina en mi rostro", aseguró la influenciadora en un video que fue publicado en su perfil. Según ella, ese es su secreto para tener la cara sin imperfecciones.

La también esposa del actor Omar Murillo señaló que "aunque para muchos no es un secreto que yo me hago mis retoques en el rostro, uno de estos es que yo orino en un vasito y me lo aplico en el rostro".

Koral Costa procedió a mostrar ante la cámara un vaso con un líquido amarillo que, aparentemente, sería su orina y lo empezó a aplicar en su cara.

"Todos los días amores, yo tengo la piel sana y es porque yo me aplico mis orines", contó.

En los comentarios de su publicación, los internautas crearon un debate. Son muchas las críticas y burlas a la famosa por revelar su secreto de belleza, pero también hay quienes afirman que el consejo de Costa es real y comprobado.

"Yo pienso que hace las cosas para solo llamar la atención. Capaz y es pura infusión de manzanilla", "Qué señora tan falta de clase", "Bueno saberlo para no hacerlo", "La gente tiene maneras muy extrañas de llamar la atención", "La orina está llena de toxinas, no se dejen llevar por todo lo que publican en redes", "Qué cochina", escribieron algunos usuarios.

Sin embargo, no todas las personas reaccionan con disgusto o incredulidad a la publicación de Koral Costa, también hay quienes mencionan la "orinoterapia" y se atreven a dar otros consejos para el uso de la orina.

"Quita las manchas de las piernas, pero solo es el primero de la mañana", "Es muy cierto que la primera orina del día cura enfermedades si lo tomas en ayunas", "La orina es muy buena y también la saliva en ayunas ayuda con las arrugas", "Yo lo he hecho y me gusta como la piel se mejora, pero también hay que tomar mucha agua y no fumar", aseguraron otros.