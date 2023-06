Kourtney Kardashian tendrá su primer bebé junto su esposo Travis Barker

Kourtney Kardashian está embarazada de su primer bebé junto a su actual esposo Travis Barker, el baterista de Blink 182. La socialité de 44 años hizo el anuncio oficial en un concierto de la banda, sosteniendo un cartel que decía: “Travis, estoy embarazada”.



Luego de ver el letrero de su esposa, el baterista saltó del escenario y corrió hacia ella para darle un gran beso de celebración. A través de redes sociales, las celebridades han demostrado su amor, compartiendo detalles de su relación y sus planes de tener un bebé juntos luego de casarse en Italia el año pasado.

Kourtney Kardashian, comparte tres hijos con su expareja Scott Disick, mientras que Travis Barker tiene otros dos con su exesposa Shanna Moakler. Por medio de Instagram, ambos padres han mostrado cómo es su vida junto a los niños y su deseo por tener otro, que fuera de los dos.

En el reality show ‘Las Kardashian’, Kourtney compartió con sus seguidores el proceso de fecundación in vitro (FIV) que intentó, antes de anunciar que dejaría a un lado el tratamiento de fertilidad por el bien de su salud y la de su cuerpo. Sin embargo, confesó que seguiría intentando quedar embarazada de forma natural junto a su pareja.

En el programa de televisión que cuenta la vida de las mujeres empresarias, la mayor de las Kardashian mostró parte de su proceso y habló de los cambios que presentó en su cuerpo cuando inició el tratamiento.

Todo comenzó cuando Kourtney Kardashian congeló sus óvulos en 2020, antes de comenzar su relación con el baterista de Blink 182, con la esperanza de volver a ser madre. Lastimosamente, explicó, la mayoría de sus óvulos no lograron sobrevivir al proceso de descongelamiento, así que ninguno de ellos hizo a un embrión.

“La congelación de los óvulos no está garantizada. Creo que eso es un malentendido. La gente lo hace pensando que es como una red de seguridad y no lo es”, aseguró en la serie que ya tiene 20 temporadas. "Nos encantaría tener un bebé más que nada, pero realmente creo en lo que Dios tiene reservado para nosotros. Si eso es un bebé, entonces creo que sucederá", agregó entonces.

El particular anuncio de Kourtney estaría inspirado en un video que la agrupación en la que participa su esposo lanzó en el año 2001, acompañando la canción 'All The Small Things', donde, a modo de chiste, las fanáticas de la banda que se encuentran como asistentes en un concierto realizado en un aeropuerto de la ciudad sostienen un cartel que dice: “Travis, estoy embarazada”.