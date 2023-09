Kristina Lilley, de Pasión de Gavilanes, motiva y se supera en las redes sociales con Mi despertar

Con el regreso de Pasión de Gavilanes a las pantallas de Caracol Televisión, también regresó uno de los personajes no tan queridos por los colombianos, el de doña Gabriela, interpretado, casualmente, por una actriz muy querida por los televidentes, Kristina Lilley.



Contrario a su personaje en la telenovela, parece que Kristina Lilley siempre tiene una sonrisa para quienes la abordan y para enfrentar los retos de la vida. La actriz superó tres veces el cáncer y ahora difunde contenido positivo en sus redes sociales.

En la segunda temporada de Pasión de Gavilanes también pasaron 20 años en la historia, ahora doña Gabriela sorprende al ser la suegra consentida de los hermanos Reyes y cuidar de sus nietos. Sin embargo, Lilley adelantó que no hay que emocionarse mucho con el aparente cambio de su personaje.

"Gabriela es Gabriela, ningún ser humano, ningún ser humano cambia su esencia, eso es mentira... ningún ser humano cambia lo que en esencia es", aseguró la actriz nacida en Estados Unidos, pero nacionalizada colombiana, haciendo referencia a lo que se ha visto de Gabriela Elizondo en los primeros capítulos de la nueva temporada.



Si la vida de la madre de las hermanas Elizondo cambió en la ficción, la realidad de Kristina Lilley ha hecho pasar a la famosa por momentos difíciles y grandes victorias.

"Pasó la vida, pasó una pandemia, mi vieja se me fue, me mudé de país, estoy feliz, estoy tranquila", aseguró la actriz, que también atravesó tres veces por cáncer de cuello uterino y de seno, de los cuales salió victoriosa. Tras pasar por esos procesos, Lilley ahora prefiere no hablar de la enfermedad.

Sin embargo, lo que sí le gusta compartir con sus conocidos y seguidores en redes sociales es la mujer en la que se convirtió después de todo eso. Kristina Lilley a lo largo de los últimos 20 años se volvió todo un referente de esperanza, lucha y superación.

Es por eso que la famosa ha convertido sus redes sociales en un espacio para difundir mensajes positivos. "En este momento, el mundo está con mucha crítica y con muchas cosas feas y no. Los seres humanos somos buenos y hay que rescatar eso", señaló la artista.

A través del espacio llamado Mi despertar, Kristina Lilley sorprende a sus seguidores con mensajes positivos en la nueva etapa de su vida, con 60 años y radicada en los Estados Unidos.



"Empecé a disfrutar y hacer una conexión diferente y me di cuenta que a la gente le hacía falta. En redes sociales siempre están regañando, están diciendo tienen que hacer esto, tienen que verse así, tienen que hacer esto y no, uno no tiene... entonces empecé a buscar cosas que hacían que yo mismo me cuestionara y que las personas también se cuestionaran de buena manera", señaló la actriz.