Kristina Lilley revela que, aunque le va ganando la batalla al cáncer, "me canso muy fácilmente"

A través de un video en redes sociales, la actriz Kristina Lilley , recordada por su personaje de Gabriela en ‘Pasión de Gavilanes’, habló de cómo se encuentra de salud en medio de su ardua lucha contra el cáncer.

Afortunadamente, las noticias son alentadoras, ya que terminó el pasado mes de mayo la quimioterapia. La actriz aprovechó para agradecer a sus seguidores los mensajes de cariño que le envían constantemente.

“La quimioterapia la terminé el 19 de mayo y bueno, ya me está saliendo un poquito de pelo, lo único que me ha quedado realmente de rezago es que estoy muy cansada, me canso muy fácilmente, tengo mucho cansancio, yo creo que es el cuerpo también recuperándose de todo este proceso”, afirmó.

Reconoció que “todavía falta, faltan cosas, pero bueno, un día a la vez. Por ahora quería decirles que aquí estoy y estoy mejorando cada día”, contó en una publicación que hizo en su cuenta en Instagram.

Kristina Lilley ha usado este medio para compartir cómo lleva su proceso. Sus seguidores no se quedan atrás enviándole constantes mensajes de cariño y sus buenos deseos por una pronta recuperación.

“Gracias a todos por estar tan pendientes, por esos mensajes tan bonitos y tantas bendiciones, de verdad que las recibo aquí en el corazón”, exclamó.

Lilley ha sido diagnosticada con cáncer en tres ocasiones: la primera fue de cuello uterino y las otras dos de seno. Este último fue descubierto en septiembre de 2022.

“Qué alegría Kris! Que sigas mejorando y que pronto tus fuerzas estén al 100 para todo el trabajo que se viene. Muchos besos”, “cómo no quererte si eres tan especia 🥰 mereces todo el cariño que la gente te demuestra, porque eres una bella persona. Gracias por existir Kris hermosa”, “un abrazo @kristililley. Eres luz y resiliencia”, “ahí va saliendo adelante! Así estuve yo hace 8 años y por mi Fe toda puesta en Dios, hoy estoy sana. Bendiciones”, son algunos de los mensajes que le dejan sus seguidores.