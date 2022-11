Kristina Lilley revela que le volvieron a diagnosticar cáncer de seno

La actriz Kristina Lilley, quien en 2021 dejó Colombia para buscar otros horizontes por el panorama laboral en el país, reveló este martes en un video que hace unos meses fue diagnosticada otra vez con cáncer de seno.

“Mi despertar de hoy es mi historia, mi historia de estos últimos meses. Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno, rápidamente tomé todos los exámenes, cita con la cirujana. Me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga”, relató.

Asimismo, dejó un mensaje a sus seguidores sobre lo que han sido estos meses en su vida. “De esto yo aprendo que nosotros no somos ni fuertes ni guerreras, somos mujeres que aceptamos nuestra vulnerabilidad, aceptamos nuestras emociones, y eso es lo que me hace fuerte”, anotó.

Y agregó: “También aprendo que es importante hacerse el autoexamen, cuidarse y estar pendiente de uno mismo”.

Finalmente, manifestó que se encuentra “muy bien, estoy muy tranquila”, pero no leerá comentarios o contestará opiniones respecto de esta situación. “Solo quería contarles”, puntualizó Kristina Lilley.