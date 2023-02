Kristina Lilley, entre lágrimas, se rapó la cabeza en su lucha contra el cáncer: “Es doloroso”

Kristina Lilley, quien interpretó a Gabriela de Elizondo en la telenovela 'Pasión de gavilanes', fue diagnosticada hace unos meses con cáncer de seno. Se trata de la segunda vez en la que la actriz enfrenta una lucha contra esta enfermedad.



“Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno, rápidamente tomé todos los exámenes, cita con la cirujana. Me hicieron mastectomía doble”, relató Kristina Lilley a finales del mes de noviembre de 2022.

Esto luego de que en el año 2010 fuera diagnosticada con cáncer de cuello uterino, una batalla de la que salió victoriosa tras someterse a un tratamiento. Meses después le detectaron cáncer de seno, pasó por una cirugía en la que extirparon el tumor y le realizaron varias sesiones de radioterapia. Sin embargo, ahora de nuevo se encuentra batallando contra esta enfermedad.



A mediados de enero de 2023, Kristina Lilley les comentó a sus seguidores que se encontraba iniciando quimioterapia. "Hoy estoy en mi primera sesión de quimioterapia, ansiosa, obviamente un poco asustada y, bueno, esperando a ver qué va a pasar y cómo se van a dar las cosas”, dijo el 13 de ese mes.

Ahora, en un nuevo y conmovedor video, Kristina Lilley mostró cómo se había enfrentado a una de las etapas más difíciles de su batalla. Anticipándose a la caída de su cabello, decidió raparse.



“Mi despertar, un día difícil. Gracias a Dios fue en familia. Mi yerno me pasó la máquina. Verme es doloroso, pero me miré, lloré y he llorado, pero estoy viendo en mi mirada algo diferente. Valentía.......Gracias, Zach!!!!”, escribió en el conmovedor clip que ya suma más de 40 mil ‘me gusta’ en el Instagram de Kristina Lilley.

En una ocasión anterior, la actriz Kristina Lilley, también recordada por su participación en producciones como ‘La mujer en el espejo’, ‘Decisiones’, ‘La Nocturna 2’ y ‘La venganza de Analía’, dejó un mensaje a sus seguidores sobre lo que han sido estos meses en su vida. “De esto yo aprendo que nosotros no somos ni fuertes ni guerreras, somos mujeres que aceptamos nuestra vulnerabilidad, aceptamos nuestras emociones, y eso es lo que me hace fuerte”, anotó.

Agregando que “también aprendo que es importante hacerse el autoexamen, cuidarse y estar pendiente de uno mismo”.