Kylie Jenner estaría esperando su primer hijo con el rapero Travis Scott

La menor del clan Kardashian , de 20 años, tiene tres meses de gestación, informan medios como TMZ y People.

La relación con el rapero inició en abril, tiempo después de que terminara la relación con Tyga, otro artista del género. Ella y su novio de 25 años habrían empezado el oficio de ser padres al menos tres meses atrás, informa People.

El mismo medio informó que ambos han comunicado la noticia entre sus allegados, pero no la han hecho oficial. Aunque dicen que el embarazo la tomó por sorpresa, está feliz con la criatura que viene en camino y que nacería en febrero de 2018.

Más allá de los supuestos informadores anónimos que manejan las revistas como TMZ y People, y que serían cercanos a las familias, Kylie no ha mostrado rasgos de estar en cinta.

Sus más recientes fotografías no permiten siquiera sospechar sobre su embarazo, aunque podrían ser imágenes antiguas. Inclusive en una de las más recientes está utilizando un corsé



