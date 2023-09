Kylie Jenner y Timothée Chalamet confirman su noviazgo con apasionado beso en concierto de Beyoncé

A inicios del 2023, medios de farándula internacionales empezaron a hacer públicos los rumores de una supuesta relación amorosa entre los famosos Kylie Jenner y Timothée Chalamet. Ahora, la relación entre las estrellas se ha confirmado en medio de un concierto de Beyoncé .

Jenner y Chalamet asistieron juntos al concierto que Beyoncé dio recientemente en Los Ángeles. Las cámaras de los paparazzi captaron a la pareja disfrutando del show de la Queen Bey y, más importante aún, los vieron besándose.

Kylie Jenner lucía un vestido corto y ajustado, mientras que Timothée Chalamet estaba con abrigo y una gorra negra. A lo largo de todo el concierto de la famosa cantante de pop, las dos celebridades se dejaron ver abrazados y dándose besos.

Publicidad



Con el video, revelado en diferentes medios internacionales, los seguidores de ambos personajes han reaccionado a su relación. Mientras algunos expresan su apoyo a la pareja, otros critican que la famosa influenciadora ya tenga dos hijos.

“Pobre Timothée, sal corriendo de ahí”, “No, otra víctima, seguro le saca otro hijo”, “Bueno, se ve mejor con él que con Travis, pero siento pena por él”, “Huye ahora que tienes tiempo, Timothée, tendrás que criar dos hijos que no son tuyos”, son algunas reacciones de los internautas.

Cabe recordar que Kylie Jenner, reconocida por hacer parte del famoso clan de las Kardashian y tener su propia marca de maquillaje, tuvo dos hijos a lo largo de su relación de varios años con el rapero Travis Scott. Tras su ruptura con el artista, a la joven de 26 años se le empezó a ver cerca del actor estadounidense.

Publicidad

Por el lado de Timothée Chalamet, recordado por sus papeles en películas como Call Me By Your Name y Dune, su vida amorosa ha sido un verdadero misterio para la prensa internacional. Aunque han existido rumores, esta es la primera vez que el actor de 27 años se deja ver en pareja.

Una de las parejas estables que se le ha conocido a Chalamet a lo largo de los años fue Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis. Se dice que iniciaron su romance en medio de las grabaciones de la película El rey y estuvieron juntos, tratando de mantener un bajo perfil, hasta inicios de 2020, cuando el famoso señaló públicamente que estaba soltero.

La prensa rosa ha vinculado en rumores amorosos a Timothée Chalamet con la mexicana Eiza González; la hija de Madonna, Lourdes Leon, y también con Saroirse Ronan, con quien actúo en películas como Lady Bird y Mujercitas.