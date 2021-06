Kylie Jenner y Travis Scott, ¿de nuevo juntos?

Kylie Jenner, estrella del reality ‘Keeping up with the Kardashians’ y empresaria, y el rapero Travis Scott han estado separados por más de un año.

Sin embargo, el pasado 15 de junio asistieron al Parsons Benefit 2021 en Pier 17 en la ciudad de Nueva York con su hija de 3 años, Stormi Webster.

Es la primera alfombra roja a la que asisten y se mostraron muy cercanos y cariñosos, mientras posaban para la prensa.

Más tarde, cuando Scott recibió un premio le dedicó su amor tanto a su hija como a la celebridad, a la que llamó “esposita”.

"Stormi, te amo y esposita, te amo tanto", dijo el rapero.

No es raro, sin embargo, que la pareja esté cerca pues se han mantenido unidos y en buena tónica por el bien de Stormi.

Han estado en contacto permanente e incluso han tomado vacaciones juntos, como se pudo apreciar hace poco en un post de Kylie Jenner en la que se les ve en Houston, la ciudad natal de Travis Scott.

Pero a raíz de sus palabras en el evento han sido muchas las especulaciones.

Una fuente le dijo al medio especializado E! News que Scott y Jenner "han pasado mucho tiempo juntos en los últimos meses y se han vuelto muy cercanos".

También agregó que "continuaron justo donde lo dejaron. Ninguno de los dos ha estado interesado en nadie más durante el último año y realmente aman ser una unidad familiar juntos".

Al parecer la pareja está disfrutando de su buena relación y se están tomando las cosas con tranquilidad.