La actriz Kristina Lilley venció al cáncer de seno: así tocó la campana de la victoria

La actriz Kristina Lilley tocó la campana de la victoria después de enfrentarse a un agresivo cáncer de seno. Con esta noticia terminó un ciclo difícil en su vida y dio un gran paso para empezar uno nuevo, lleno de positivismo.

Ella ha sido diagnosticada con cáncer en tres ocasiones: la primera fue de cuello uterino y las otras dos de seno. Este último fue descubierto en septiembre de 2022.

Su lucha la ha dejado plasmada en redes sociales. Allí ha mostrado su testimonio, el cual ha cruzado por esperanzas, dificultades, temores y los dolores que causaron las ocho quimioterapias a las que se sometió.

“No saben la fortaleza que me da leerlos, de verdad. Sientan todo el agradecimiento, afecto y cariño. Gracias y gracias por acompañarme de manera tan bonita en todo este proceso”, recalcó la actriz Kristina Lilley.

Este proceso continuará con los cuidados necesarios y la mirada alegre ante las adversidades, pues siempre hay un mejor mañana.



El proceso de Diego Guauque

El periodista de Séptimo Día Diego Guauque compartió las alentadoras noticias sobre su tratamiento contra un sarcoma abdominal, el cual le fue hallado en enero de 2023.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el comunicador se dirigió a sus seguidores en medio de sonrisas para informar sobre el resultado de sus más recientes exámenes: una resonancia abdominal y una tomografía.

“Imagínense que ya tengo los resultados de la resonancia abdominal. Estamos muy contentos porque la resonancia salió muy favorable, detectó que el sarcoma se ha reducido en un 28%, en otras palabras, que las quimioterapias han funcionado”, mencionó.

Diego Guauque destacó que lo ocurrido en su caso es significativo debido a que este tratamiento, en algunas ocasiones, no da resultados favorables.

“Los cirujanos y oncólogos me dijeron que el sarcoma crece o se queda ahí quieto, pero en mi caso fue algo muy bueno porque gracias a Dios y a la Virgencita se redujo casi en un 30%”, agregó el comunicador.

Las buenas noticias no terminaron ahí, pues Diego Guauque explicó que no presentó metástasis, pues el examen que le realizaron arrojó que no contaba con ninguna nueva lesión.

Por último, el periodista detalló que próximamente deberá someterse a una nueva cirugía, a finales de mayo: “Es una cirugía difícil y riesgosa porque el sarcoma sigue ahí pegado a algunos órganos y eso ha sido un gran problema, ese es el gran reto de esa cirugía”.