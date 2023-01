La actriz Luna Baxter reveló por qué su personaje en 'La reina del flow 2’ fue ideal para ella

‘La reina del flow 2’ tiene personajes misteriosos y extraños, uno de ellos es Silvia, la abogada que ronda y cuida a Charly Flow.

Luna Baxter va a donde la lleva el trabajo. En un arranque, empacó y se fue a Ciudad de México a probar suerte.

Una vez llegó, la llamaron de Colombia, de Caracol Televisión, y le pidieron casting para ‘ La reina del flow 2’ . Con un requisito importante: tener el pelo negro.

“Me recorrí toda la ciudad para oscurecerme el pelo porque en ese momento lo tenia superrubio. Entonces fui por toda Ciudad de México buscando pelucas, hasta que por fin me lo oscurecí con un espray”, reveló la actriz.

No alcanzó ni a desempacar maletas cuando le dijeron que sí, que el personaje de la abogada Silvia Duarte era suyo.

Lo que sí está claro es que Silvia se derrite de amor por Charly y las admiradoras del actor Carlos Torres confunden la ficción con la realidad y no se la perdonan, ya que le escribieron a Luna.

“Decía algo como ‘mal nacida no te metas con Carlos porque él es mío'. Ese tipo de mensajes me llegan todo el tiempo y yo le se los envío a Carlo y le digo ‘mire si me pasa algo es culpa suya’”, manifestó Luna.

Varios retos tuvo que afrontar Luna en esta serie, entre ellos, manejar armas y hablar con acento paisa.