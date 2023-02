La advertencia de Wilfran Castillo a Yina Calderón: “Mis abogados te mandan saludos”

En toda una polémica se ha convertido la discusión que han protagonizado en redes sociales Yina Calderón y la cantante de vallenato Ana del Castillo. A este enfrentamiento le salió un nuevo capítulo, ya que el compositor valduparense Wilfran Castillo aprovechó el rifirrafe para lanzarle una dura advertencia a la DJ bogotana.

En las últimas horas, el compositor defendió a Ana del Castillo y le indicó a Calderón que sus “abogados le mandan un saludo”, recordándole que Yina debía retractarse por supuestamente utilizar una de sus canciones sin pagar derechos de autor.

“Bueno @yinacalderondj ahora si te metiste con la que no era. @anadelcastilloj tiene una fábrica de Caterpillar esperando por ti. Segunda advertencia: 'Aún sigo esperando que te retractes y si no lo haces te va la demanda y la denuncia'. Mis abogados te mandan saludos esta semana”, trinó Wilfran Castillo.

¿Cómo inició la controversia entre Yina Calderón y Ana del Castillo?

Todo comenzó cuando la DJ y empresaria bogotana hablara sobre las burlas en su contra luego de que Maluma publicó un video en el que él se daba un beso con Yina Calderón, haciendo referencia a la tendencia en redes de los momentos que lo mantenían humilde.

Aunque en un principio la bogotana no se refirió sobre el video publicado por el paisa, sí habló acerca del comentario de Del Castillo en el que aseguraba que a Maluma se le había “quemado la jeta” por haberle dado un beso a Calderón.

Entretanto, la también empresaria de fajas arremetió contra la artista valduparense en un video grabado para su cuenta de Instagram.

“Les dije que ella no me puede criticar a mí porque no se sabe cuál es más borracha, yo soy borracha, ella también... bueno, aunque yo no consumo drogas, ella sí, es la única diferencia", manifestó la bogotana.

Asimismo, Yina expresó que no estaba interesada en involucrarse en pleitos y que ha internado contactarse con la cantante de vallenato.

“Bebés, otra cosa, no quería mencionarlo porque realmente ah... no quiero más pelea, nenés, pero los seguidores de ella... yo creo que ella está borracha hoy, está que me escribe un poco de cosas por el directo”, añadió Calderón.

Por su parte, Ana del Castillo no desaprovechó la oportunidad para enviar un contundente mensaje a la DJ.

“No he querido decir nada, he sido educada. Hasta me sorprendo, pero una, una más, madre, y no te la paso”, expresó la valduparense.

Por el momento, ni Yina Calderón ni Ana del Castillo se han vuelto a pronunciar o subir contenido sobre esta controversia.