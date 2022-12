La capital del Valle vive la semana de la moda afro con Cali Afroshow

Foto: prensa Cali Afroshow

Desde este lunes hasta el próximo sábado 15 de octubre se celebrará la quinta versión del Cali Afroshow, evento que ha convertido a la capital del Valle en epicentro de la moda afro en Latinoamérica, según sus organizadores.

El Cali Afroshow se encargará de mostrar el emprendimiento, liderazgo y desenvolvimiento de la comunidad frente a la industria de la belleza afro.

Para ello, el certamen contará con una serie de actividades diversas que incluye congresos académicos, ruedas de negocio y, por supuesto, pasarelas.

La reconocida periodista y diseñadora Kika Rocha, quien fue jurado del programa de Caracol Televisión Colombia's Next Top Model en 2013 y 2014, hará parte del evento.



Asimismo, estará la ganadora del exitoso reality en su versión 2014, la modelo caleña Yuriko Londoño.